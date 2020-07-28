Kazada hayatını kaybeden teğmen memleketine uğurlandı - Son Dakika

Saygı duruşu ile başlayan törende Dadak'ın biyografisi okundu. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş tarafından dua edilmesinin ardından Dadak'ın naaşı memleketi Kırşehir 'e uğurlandı.

Görev yaptığı Bucak Karakolu'na giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dadak (26) için Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:39

Kaynak: AA

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