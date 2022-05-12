Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 17:10
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Nezahat Tanas son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gitti. Restoran çıkışı iki arkadaşa dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan üniversite öğrencilerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanas kaza sonrası hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağrıyanık ise bugün tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşında ki üniversitede öğrencisi Nezahat Tanas, Muratpaşa Camii de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turgut Göğebakan, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum amirleri, aile yakınları ve Tanas'ın okul arkadaşları katıldı. Cenazede arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.

"15 gün sonra mezuniyet töreni vardı"

Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık (24), kaza günü 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşmeye gittikleri ve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdikleri ortaya çıktı. - ERZURUM

Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Otomobil, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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