Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi

11.10.2020 18:42

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Avcı motosikletiyle görevden evine giderken korkuluklara çarparak olay yerinde vefat etti.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi

ÇORUM - Trabzon İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Avcı motosikletiyle görevden evine giderken korkuluklara çarparak olay yerinde vefat etti. Avcı, bugün baba ocağı Çorum'un Osmancık ilçesi Başpınar Köyü'nde toprağa verildi.

Başpınar Köyü'ndeki baba ocağına getirilen Uzman Çavuş Murat Avcı'nıntabutu gözyaşı ve feryatlarla karşılandı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Başpınar Köyü Ulucami'ne getirilen Avcı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Oğlunu asker selamı vererek uğurladı

Baba İbrahim, anne Selime ve iki kız kardeşi gözyaşları içerisinde Avcı'nın tabutuna sarılırken anne Selime Avcı oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.

Uzman Çavuş Murat Avcı'nın naaşına sarılı Türk Bayrağı ve fotoğrafı baba İbrahim Avcı'ya ilçe kaymakamı Ayhan Akpay tarafından teslim edildi.

Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, ve köy halkı katıldı.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi

Uzman Çavuş, Murat Avcı, Trabzon, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Osmancık'ta toprağa verildi - Son Dakika

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