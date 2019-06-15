Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildiEğitim amaçlı bulundukları Nevşehir'den hafta sonu izni için Mersin'e giderken geçirdikleri trafik...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden iki uzman çavuştan Sinan Arslan'ın cenazesi, hastane bahçesindeki törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi
Eğitim amaçlı bulundukları Nevşehir'den hafta sonu izni için Mersin'e giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren askerlerden Arslan'ın cenazesi, Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Hastane bahçesinde düzenlenen törende, Arslan için dua okunup helallik istendi.
Arslan'ın naaşı, tören mangası tarafından araca yüklenerek, defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Fatih Şahin'in cenazesinin ise ailesi tarafından alınıp, memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.
Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarpmış, kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Sinan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetmişti.
Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenilmişti.
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Bursa, Nevşehir, Mersin, Sinan Arslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de feci kaza: 2 uzman çavuş hayatını kaybetti İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı Türkiye'nin en uzun sahili olacak olan Karacabey Boğazı Plajı için geri sayım başladı Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:24:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Hatay'a gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]