Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman- Konya kara yolu üzerinde Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Otomobilde bulunan ve sınır ötesindeki birliğinden izinli geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ersin'in cenazesi daha sonra ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi morguna getirildi.


İşlemlerin ardından Çamlı Mahallesi'nde babası Hanifi Ersin ile annesi Arife Ersin'in bulunduğu baba ocağında helallik alındı. Defin için Çamlı Mahallesi'ndeki asri mezarlığa götürülen Ersin'in cenazesi, Erdemli Müftüsü Hayri Erenay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, uzman çavuşun silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
19:29 Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur" - Son Dakika
19:27 Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
19:27 Kapısı açılan otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
19:26 Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
19:25 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İstihdamın Yıldızları Ödül Törenine katıldı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]