Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi

1 saat önce

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı'nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi, System.String[]

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ercan Çiftçi, Memleketi Ağrı'nın Diyadin İlçesinde toprağa verildi.


Ailesini karşılamak üzere kendisine ait sivil otomobili ile bir hafta önce görev yaptığı Karayazı ilçesinden Erzurum'a giderken aracının kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercan Çiftçi'nin naaşı, bu gün memleketi Ağrı'nın Diyadin ilçesine gönderildi.


Uzman Çavuş Çiftçi'nin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, nüfusa kayıtlı olduğu Diyadin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Eşi Songül Çiftçi ile 25 gün önce evlendiği öğrenilen Uzman Çavuş Çiftçi için düzenlenen cenaze törenine, Ağrı İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan'ın yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Diyadin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız
Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]