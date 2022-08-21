Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8) - Son Dakika
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Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8)

21.08.2022 05:26
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8)

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3'Ü TOPRAĞA VERİLDİMardin'in Derik ilçesinde iki TIR'ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam...

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3'Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde iki TIR'ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır'ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU 1 HAFTA ÖNCE DERİK'E TAYİN OLMUŞÖte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.


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Mardin Derik'te Kaza Yapan Araçlara Müdahale Eden Ekiplere Tır Çarptı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti Mardin Derik'te Kaza Yapan Araçlara Müdahale Eden Ekiplere Tır Çarptı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu
Kaynak: DHA

İbrahim Has, Hisarcık, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (8) - Son Dakika
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