Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular

28.05.2022 00:43
Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerlemekte olan Osman D. idaresindeki 52 ACE 463 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Ünal A. idaresindeki 52 ACT 409 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç çevreye savrulurken, sürücüler ise hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemelerde sürücülerin yaralı olmadığı öğrenilirken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun ortasında duran araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular

YORUMLAR
500
Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular - Son Dakika


Son Dakika
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement