Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

30.04.2022 14:55

Son dakika habere göre Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan hafif ticari araç şoförü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan hafif ticari araç şoförü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinen bilgilere göre henüz ismi öğrenilemeyen 63 ZP 870 plakalı Ford marka ticari araç sürücüsü Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi. Araç refüjde bulunan ağacı devirerek durabildi. Aracın hurdaya döndüğü trafik kazasında sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kamyon sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


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