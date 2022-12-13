BURSA-KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BURSA-KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

13.12.2022 06:03

BURSA'da yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Musa Soylugan'ın (19) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı.

BURSA'da yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Musa Soylugan'ın (19) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada Soylugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soylugan'ın kaza yaptığı yolda öğle saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa Soylugan, yönetimindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Soylugan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu.

Otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE GÖRÜNTÜ ÇEKİP PAYLAŞTI

kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa Soylugan'ın öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Kaynak: DHA
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