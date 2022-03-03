Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı

03.03.2022 16:56

Son dakika habere göre Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı Mersin'de iki aracın karıştığı kazada devrilen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kabinin ön camının çekiçle kırılmasıyla kurtarıldı.

Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı

MERSİN - Mersin'de iki aracın karıştığı kazada devrilen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, vatandaşlar tarafından kabinin ön camının çekiçle kırılmasıyla kurtarıldı.

Olay, Mezitli-Erdemli ilçeleri arasında otoban çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan 80 AAG 154 plakalı kamyonet ile 06 CJV 275 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon devrildi, otomobil ise yoldan çıkarak durdu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken yan yatan kamyondaki 2 kişiyi kurtarmak için de yardıma koştu. Kamyonun kabininde mahsur kalan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan 2 kişi, vatandaşlar tarafından ön camın çekiçle kırılmasıyla kurtarıldı. Otomobilde bulunan 3 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedbir amaçlı bölgeye çağrılan sağlık ekipleri ise kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi.

Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı
Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı
Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı
Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı

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Otomobil, Kamyonet, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kazada kabinde mahsur kalanları vatandaşlar çekiçle camı kırarak kurtardı - Son Dakika


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