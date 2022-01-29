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Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı - Son Dakika

Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı

29.01.2022 22:52
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı

Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid-19 hastası çıktı, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid-19 hastası çıktı, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Covid-19 hastası kadın hastaneye sevk edilirken, alkollü tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda, Ahtohn Panayotov isimli yabancı sürücünün yönetimindeki CB 1872 BA Bulgaristan plakalı tır ile, Elvin Karakoç idaresindeki 22 EC 435 otomobil ve Gamze K. idaresindeki 22 AAK 837 plakalı araç çarpıştı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden Elvin Karakoç hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsüne ve diğer otomobil sürücüsü Gamze K.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Gamze K. ise alkol metreye üflemek istemedi. Yapılan araştırmada Gamze K.'nın Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Alkollü tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, Covid-19 hastası Gamze K.'de hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/İHA)

Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı
Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı

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Atatürk Bulvarı, Koronavirüs, Otomobil, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı - Son Dakika
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