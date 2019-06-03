Kazada kalbi duran sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı
24 dakika önce
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü Gürsel Obay (52), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü Gürsel Obay (52), yaşamını yitirdi. Yoldan geçen bir sürücünün kalp masajı yaptığı Obay'ı hayata döndürme çabaları ise sonuç vermedi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak- Ankara
Karayolu Eceler mevkiinde meydana geldi. Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan Gürsel Obay'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Obay'ın nefes almadığını gören bir sürücü kalp masajı yapmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Obay'ı hayata döndürmek için büyük mücadele verdi. Gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etse de Obay hayata döndürülemedi.
Obay'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Zonguldak
Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi