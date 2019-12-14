Kazada kaskı çıkan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kazada kaskı çıkan motosiklet sürücüsü öldü

6 saat önce

Tekirdağ merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada kaskı çıkan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Tekirdağ merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi üniversite ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.Ö. hakimiyetindeki 34 HN 4563 plakalı otomobili ile aynı yönde seyreden sürücüsü Eren Konukçu hakimiyetindeki 59 ABE 022 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobile çarpan motosiklet, savrularak önce orta refüje sonrada karşı şeride geçti. Sürücü belgesi olmadığı iddia edilen 16 yaşındaki Eren Konukçu'nun başındaki kaskın kelepçelerini takmadığı için savrulmanın etkisi ile kafasından çıktığı öğrenildi. Savrulmanın etkisi ile kafasına darbe alan Konukçu'ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından NKÜ Araştırma hastanesine götürülen genç hayatını kaybetti.


Otomobil sürücü M.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden gencin ailesinin ABD'de olduğu, babasının ise NKÜ Ziraat Fakültesi Hocası Prof. Dr Fatih Konukçu olduğu öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yola çıktığı öğrenilirken, polis ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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