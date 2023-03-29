Tuhaf bir kaza! Kopan serçe parmağını her yerde aradılar - Son Dakika
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Tuhaf bir kaza! Kopan serçe parmağını her yerde aradılar

29.03.2023 11:04

Edirne'de trafik kazasında serçe parmağı kopan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ve vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için seferber oldu. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Edirne'de C.S.'nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

2 SAAT SONRA BULUNDU

Kopan serçe parmak yol kenarında bulundu. Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Kazada kopan serçe parmağı saatlerce aradılar... O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Kopan serçe parmağı bulmak için polis ve vatandaşların seferber olduğu o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde parmağı kopan şahsın koşarak yola çıktığı ve otomobilin o anda kendisine çarptığı görülüyor. Daha sonra kopan parmağı bulmak için arama yapıldığı kameraya yansıyor.

"KOŞARAK İNİP OTOMOBİLE ÇARPTI"

Taksi durağı esnafı Nihat Öztürk, yaklaşık 2 saat boyunca yaşanan kaza sonrası kaybolan parmağı aradıklarını ifade ederek, "Bir kişi Selimiye Camisi'nden merdivenlerden koşarak aşağı indiği sırada otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle sanırsan parmağı kapıya sıkıştı. Büyük ihtimalle kapının arasında kopmuş parmağı. Bizler de 2-3 saat boyunca parmağını aradık. En sonda kaybolan parmağı bulduk. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen parmak hastanede dikildi" dedi.

Kaynak: İHA
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Trakya Üniversitesi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuhaf bir kaza! Kopan serçe parmağını her yerde aradılar - Son Dakika


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