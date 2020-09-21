Kazada LPG tankı patladı, 3 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

Kazada LPG tankı patladı, 3 kişi yanarak can verdi

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Musullar mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada LPG'li otomobil patlayarak araç içinde bulunan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İddialara göre Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Musullar mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil aynı istikamette ilerleyen kamyona arkadan çarpası sonucu otomobil de bulunan LPG tankı patladı. Patlamanın meydana geldiği araçta çıkan yangında araç içinde bulunduğu iddia edilen Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Işık yanarak feci şekilde hayatlarını kaybettiler. Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeni ile araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kazada hayatını kaybeden Vuran Çetin ve Ali Çetin'in kardeş olduğu öğrenilirken kimlik bilgilerinin DNA testi sonucu netleşeceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kişilerin Aladağ ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilirken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.