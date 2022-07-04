Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı

04.07.2022 18:39

Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, arabanın üzerinden uçarak yere düşüp yaralandı.

Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, arabanın üzerinden uçarak yere düşüp yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Adatepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Caddesi'nde seyreden Ozan K. idaresindeki 59 AFS 420 plakalı motosiklet ile Adatepe Caddesi'nde seyreden Burhanettin B. idaresindeki 59 PP 986 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada metrelerce havaya uçarak yaralanan motosiklet sürücüsü Ozan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Korkunç bir süratle çarparak arabanın üzerinden uçtu"

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Burhanettin B., "Ben ikinci viteste gayet sakin bir şekilde yolumda seyrederken nereden geldi anlayamadım ve bir gümbürtü koptu. Korkunç bir süratle arabama çarptı ve motosiklet sürücüsü de arabanın üzerinden uçtu. Cidden korkutucu bir kazaydı. Biraz motosikletlilerin hız yaparken dikkatli ve duyarlı olmasını rica ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika

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