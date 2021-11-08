Üye Girişi
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

08.11.2021 10:39

RİZE'de kontrolden çıkan minibüs, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarptı.

RİZE'de kontrolden çıkan minibüs, yolda el arabasıyla ot taşıyan Meryem Kayalar'a (50) çarptı. Minibüs ile caminin şadırvanı arasına sıkışan Kayalar ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tekke köyünde meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. (21) idaresindeki 53 AF 197 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonun yolu daraltması nedeniyle ani manevra yapınca kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, el arabası ile ot taşıyan Meryem Kayalar'a çarptı. Yolda camiye ait şadırvan ile minibüs arasına sıkışan Kayalar, ağır yaralandı. Sürücü T.Y. ile yanındaki Z.A. kazayı hafif sıyrıkla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kayalar'ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayalar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce yoldan ağır tonajlı kamyonun geçtiği, karşı yöndeki minibüsün kontrolden çıktığı ve yol kenarında ot yüklü el arabasını süren kadına çarptığı görülüyor.

MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi 10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi 10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı 10:04 Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti 09:59 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı 09:35 Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı kardeşleriyle tanıştırdı
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı 08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı

Son Dakika Haberleri
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
10:17 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor
10:02 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor         
10:48
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi         
10:01
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket         
09:52
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:53:09. #1.11#
SON DAKİKA: MİNİBÜSLE ŞADIRVAN ARASINDA SIKIŞAN KADININ YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement