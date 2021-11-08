KAZADA, MİNİBÜS İLE ŞADIRVANIN ARASINA SIKIŞAN KADIN KURTARILAMADI - Son Dakika

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yolda el arabasıyla ot taşırken çarpıp şadırvana sıkıştırdığı Meryem Kayalar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZE NAMAZINI YOLUN ORTASINDA KILDILAR

Mahalleli, tepki olarak Meryem Kayalar'ın cenaze namazını yolda kıldı. Dar olan yolda tedbir alınmamasına tepki gösteren mahalleli, kara yolunu ulaşıma kapattı. Jandarma ekipleri, Kayalar'ın tabutunu kazanın yaşandığı yolun ortasına koyanları uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyenler yolda cenaze namazı için saf tuttu. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Kayalar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yiğitler Köyü Muhtarı Yaşar Kabil, "Yolda trafik yükü oldukça fazla. Bununla ilgili defalarca uyarılar yapmamıza rağmen önlem alınmadı. Bugün de bu acıyı yaşadık. Önlem alınmasını istiyoruz. Tepkimizi de kara yolunda cenaze namazı kılarak gösterdik" dedi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toptan da, "Burada duble yol yapılmaya çalışılıyor. Ancak bazı vatandaşlar yol genişletilmesine izin vermiyor, duvarlarını yıktırmıyor. Ama bugün burada bir ailenin ocağı yıkıldı" diye konuştu.