KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI - Son Dakika
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KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI

20.05.2022 16:04

BURSA'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Eranay Cevrin aracın altında sıkıştı.

BURSA'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Eranay Cevrin aracın altında sıkıştı. İtfaiyenin kurtarıp hastaneye kaldırdığı Cevrin'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Eranay Cevrin'in kullandığı 16 ATV 409 plakalı motosiklet, İsmail Sevim yönetimindeki 06 AIN 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Cevrin, otomobilin ön tampon kısmının altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin aracın altından çıkardığı Cevrin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cevrin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI
KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI

YORUMLAR
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Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: DHA

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