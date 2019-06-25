Son Dakika Haberleri: Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

36 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesi'nde Koray V.'nin kullandığı 45 ACZ 77 plakalı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkan Bayram A. idaresindeki 46 EJ 532 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil arasında sıkışan sürücü Bayram A.'nın sol ayağı bilek kısmından koptu. Motosikletin teknesinde bulunan Esengül A. ise çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak park halindeki otomobilin tavanına çarpıp asfalt zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayram A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak için iple turnike yapan vatandaşlar, bir yandan da şoka giren eşine yardım etmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Elbistan, Kahramanmaraş, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğünde iyi oynamayan hakeme kırmızı kart gösterdi Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:41:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]