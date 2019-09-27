Son Dakika Haberleri: Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı
Son Dakika Güncel Haber

Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı

33 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sedat Tepecik'in (26) dili boğazına kaçtı.

Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Sedat Tepecik'in (26) dili boğazına kaçtı. Nefessiz kalan genci, çevredekiler müdahale ederek kurtardı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Süleymaniye Alt Geçit Mevkii'nde meydana geldi. Yan yolda seyir halinde olan Eren T.(28) yönetimindeki 16 F 1222 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Sedat Tepecik'in kullandığı 16 KOA 02 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Tepecik'in dili, boğazına kaçtı. Yardıma koşan vatandaşlar, nefessiz kalan gencin dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı. Sedat Tepecik, ihbar üzerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Süleymaniye, Tepecik, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara kalkışan genci polis ipten aldı, karısının tek kelimelik sitemi kan dondurdu
Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]