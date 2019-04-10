Son Dakika Haberleri: Kazada Öldüğü Sanılan Kadın Cinayete Kurban Gitmiş

Kazada Öldüğü Sanılan Kadın Cinayete Kurban Gitmiş

2 saat önce

Osmaniye'de eşinin ölümünden 1 hafta sonra silahlı saldırı olayına karışan kişinin durumundan kuşkulanan polis, şüphelinin, trafik kazası süsü vererek sulama kanalında karısını boğduğunu ortaya çıkardı.

Kazada Öldüğü Sanılan Kadın Cinayete Kurban Gitmiş, System.String[]
Osmaniye'de eşinin ölümünden 1 hafta sonra silahlı saldırı olayına karışan kişinin durumundan kuşkulanan polis, şüphelinin, trafik kazası süsü vererek sulama kanalında karısını boğduğunu ortaya çıkardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sabah saatlerinde iş yerini açan B.V'nin, av tüfeğiyle yaralandığı olayın ardından soruşturma başlattı.

Saldırıya karışan Adem B. gözaltına alındı.

Adem B'nin, bu olaydan yaklaşık bir hafta önce eşinin trafik kazasında ölmesinden şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Polis yaptığı çalışmada, zanlının, kendisini aldattığından şüphelendiği karısının kullandığı ve içinde 3 yaşındaki kızının da yer aldığı otomobilin direksiyonunu kırarak, sulama kanalına devrilmesini sağladığını belirledi.

Araçtan indirdiği eşini kanaldaki 30 santimetre derinliğindeki suda boğduğu belirlenen şüpheli, ifadesinde de cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:23 Kaynak: AA
Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı Nevşehir'de Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Öldüğü Sanılan Kadın Cinayete Kurban Gitmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]