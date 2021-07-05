Kazada ölen 2 akraba, uçağa binmekten son anda vazgeçmiş - Son Dakika

TRABZON'un Of ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı ve 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çatan Doğan (22) ile yengesi Zeliha Çatan (38), Irmak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Doğan ve Çatan'ın, tatil için Ankara'dan memleketleri Rize'ye gelmek üzere uçak bileti aldığı ancak son anda yola çıkan akrabalarının otomobiline binmeye karar verdikleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Eskipazar mevkisinde meydana geldi. Yusuf Kiraz'ın kullandığı GD-PJ 809 Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki Zeliha Çatan ve Ayşegül Doğan hayatını kaybetti, sürücü ile Ensar Buğra (1), Ensar Fuat (7) ve Eymen (11) Çatan yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON ANDA AKRABALARININ ARACINA BİNMEYE KARAR VERMİŞLERAlmanya'dan 2 hafta önce İstanbul 'a gelen Yusuf Kiraz'ın, memleketi Rize'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Zeliha Çatan ve Ayşegül Çatan Doğan ile yakınlarının Ankara'dan tatil için memleketleri Rize'ye gelmek üzere uçak bileti aldığı ancak son anda yola çıkan akrabaları Yusuf Kiraz'ın otomobiline binmeye karar verdikleri ortaya çıktı. TOPRAĞA VERİLDİLER

Ayşegül Çatan Doğan ile yengesi Zeliha Çatan'ın cenazeleri, gözyaşlarıyla Rize'nin Pazar ilçesi Irmak köyünde toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.