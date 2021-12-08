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Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı - Son Dakika

Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı

08.12.2021 03:34
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı

EDİRNE'de, Kapıkule karayolu üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hakkı Omarköy (31) ile Ahmet Uygar Çolak (33), yaşamını yitirdi.

EDİRNE'de, Kapıkule karayolu üzerinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hakkı Omarköy (31) ile Ahmet Uygar Çolak (33), yaşamını yitirdi. Omarköy ile Çolak'ın cansız bedeni, güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karayolunun Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. Kapıkule'den Edirne istikametine gitmekte olan Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere ardından da akaryakıt  istasyonu önünde emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Omarköy ile yanındaki Ahmet Uygar Çolak araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

'ÇALIŞTIKLARI HASTANEYE CENAZELERİ GİTTİ'Yaşamını yitiren Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak'ın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Hakkı Omarköy'ün 21 Temmuz'da Meltem Omarköy ile dünya evine girdiği öğrenildi. TIR'ın sürücüsü G.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı
Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı

Trakya Üniversitesi, Güvenlik Görevlisi, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı - Son Dakika


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