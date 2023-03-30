KAZADA ÖLEN 3 DEPREMZEDENİN CENAZELERİ MORGDAN ALINDI - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN 3 DEPREMZEDENİN CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

30.03.2023 12:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden depremzedeler Sefa Cengiz (25), eşi Bilge Cengiz (25) ve Ünzile Arık'ın (51) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden depremzedeler Sefa Cengiz (25), eşi Bilge Cengiz (25) ve Ünzile Arık'ın (51) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeleri almaya gelen Ünzile Arık'ın kızı İrem Çingil, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Kahramanmaraşlı depremzede Sefa Cengiz, 46 N 2029 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp takla atan otomobili görenler, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede otomobildeki Ünzile Arık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Sefa Cengiz ile eşi Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz (6) ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayaz Cengiz'in hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

CENAZELER MORGDAN ALINDI

Hayatını kaybeden Sefa Cengiz, Bilge Cengiz ve kayınvalide Ünzile Arık'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeler, Ünzile Arık'ın diğer kızı İrem Çingil ve yakınları tarafından alındı. İrem Çingil, cenazeler alındığı esnada ağlayarak, Götürmeyin, ne olur geri gelsinler diye feryat ederken, yakınları tarafından kollarına girilerek ayakta durabildi. Kazada hayatını kaybeden depremzedeler defnedilmek üzere cenaze aracıyla Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kaynak: DHA
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Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

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