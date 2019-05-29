Son Dakika Haberleri: Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüsün çarpması sonucunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüsün çarpması sonucunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Alperen Akgül'ün cenazesi, Körfez Fatih Mahallesi Tüpraş Sitesi Camisi'ne getirildi.
Cenaze töreninde, taziyeleri baba Ömer Akgül kabul etti.
Alperen Akgül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Körfez ilçesinde, dün H.B.B'nin kullandığı 41 ABV 215 plakalı minibüs, Tütünçiftlik Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dondurma aldıktan sonra 50 metre mesafedeki evine gitmek üzere karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e çarpmış, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Araç sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:28 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Körfez, Kocaeli, Güncel
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