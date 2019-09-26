Son Dakika Haberleri: Kazada ölen 4 kardeş yan yana defnedildi
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Kazada ölen 4 kardeş yan yana defnedildi

2 gün önce

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.

Kazada ölen 4 kardeş yan yana defnedildi, System.String[]

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kardeşin cenazeleri, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedildi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki kazada vefat eden Mahsun, Mecit, Mehmet Ali ve Bişar Tuncel'in cenazesi uçakla Mardin Havalimanına getirildi.


Akrabaları tarafından alınan cenazeler, Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kardeşin cenazesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi. Defin sırasında bazı yakınları sinir krizleri geçirdi.

Acılı baba Şerif Tuncel, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İlçe Müftüsü Masum Taşçı da katıldı.

Kızıltepe, Antalya, Akseki, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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