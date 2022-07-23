Kazada ölen 4 kuzen, toprağa verildi

?Kaza, dün akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Mersin- Adana karayolu Huzurkent mevkisinde meydana geldi. Mehmet Furkan Can yönetimindeki 33 N 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yöne giden Serdar Gül 'ün kullandığı 42 BSH 74 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki amca ve hala çocukları olduğu belirtilen Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde, sürücü Can ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü Serdar Gül ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Mehmet Furkan, Serdar Gül, Mersin, Güncel, Son Dakika

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