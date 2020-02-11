Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika

Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor

6 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebek ameliyatla alındı.

Kazada ölen 8 aylık hamile kadının bebeğinin tedavisi devam ediyor, System.String[]

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebek ameliyatla alındı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli- Antalya karayolu Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şaban Damgacı idaresindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan refüje ve ağaçlara çaptı. Kazada sürücü ile birlikte Özge ve Murat Damgacı, 8 aylık hamile Fiden ve eşi Muhammet Kazancıo ile Hüsne Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fiden K.'nın hamile olduğu anlaşılması üzerine acilen ameliyata alındı. Ameliyatla karnındaki bebek alınan anne Figen K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken bebeğin yeni doğan servisinde tedavisi devam ediyor. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, talihsiz kadının cenazesinin ailesine teslim edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Antalya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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