Kazada ölen açıköğretim bürosu çalışanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada ölen açıköğretim bürosu çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Antalya'da açıköğretim sınavı yapılırken feci kaza sonucu yaşamını yitiren açıköğretim bürosu çalışanı Aslı Orak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen açıköğretim bürosu çalışanı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Antalya'da açıköğretim sınavı yapılırken feci kaza sonucu yaşamını yitiren açıköğretim bürosu çalışanı Aslı Orak, son yolculuğuna uğurlandı. Törende, kazada yaralanan ve adeta ölümden son anda kurtulan Orak, mesai arkadaşını son yolculukta yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan genç kadını yakınları teselli etti.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Meydan tarafına 35 ABS 367 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ender T. aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyer ve kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosuna daldı. Kazada, büroda görevli 1 üniversite personeli hayatını kaybederken 1 üniversite personeli de yaralandı. Olay anında büro önünde bulunan Anadolu Üniversitesi personelleri Aslı Orak ve İlknur Rukiye Çirik, üzerlerine gelen kontrolden çıkmış aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Çabası yeterli olmayan Aslı Orak aracın altında kalırken, İlknur Rukiye Çirik ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan İlknur Rukiye Çirik'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Üç saatlik bir ameliyat geçiren 37 yaşındaki Aslı Orak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaralı haliyle arkadaşını son yolculukta yalnız bırakmadı


Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Aslı Orak için, bugün ikindi namazına müteakip Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Orak'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kaza anında Orak'ın yanında bulunan ve yaralanarak ölmekten son anda kurtulan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunda çalışanı İlknur Rukiye Çirik, mesai arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan Çirik, uzun süre gözyaşı döktü, genç kadını yakınları sakinleştirdi.


Aslı Orak'ın cenazesi, Antalya Kırcami Buynuzlukuyu Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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