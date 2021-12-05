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KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

05.12.2021 12:12

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akrabalarını ziyarete giderken sebze yüklü kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve 3 oğlunun cenazesi toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akrabalarını ziyarete giderken sebze yüklü kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve 3 oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 63'üncü kilometresinde dün meydana gelen kazada Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm Kızıltoprak yönetimindeki 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet Arat Dağı mevkiinde çarpıştı. Kazada şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat (26) ile annesi Meryem (50) ve dğer çocukları Yakup (22) olay yerinde, Hakkı Korkmaz (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAN YANA TOĞRAĞA VERİLDİLER

Yakınlarını ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Meryem ile çocukları Hakkı, Yakup ve Nevzat Korkmaz'ın cenazeleri, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından Suruç'un Hacılar Mahallesinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm Kızıltoprak ile Salih ve Nahsen Korkmaz'ın hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.

KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Nevzat Korkmaz, Şanlıurfa, Kamyonet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN ANNE VE 3 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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