Kazada ölen anneler unutulmadı - Son Dakika

Kazada ölen anneler unutulmadı

2017 yılında Anneler Günü kutlaması için Marmaris'e giden otobüsün kaza yapması 24 kişi ölmüştü. Kazada ölen anneler için Ula Belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Kadın kolları kazanın olduğu alana çiçek bıraktı dua etti.

MUĞLA - 11 Mayıs 2017 tarihinde İzmir Buca'dan Marmaris'e Anneler Günü kutlaması için giden ve Muğla'nın Sakartepe rampasında kaza yapan otobüste bulunan ve yaşamlarını yitiren anneler için Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve AK Parti Ula İlçe Kadın kolları kazanın bulunduğu alana çiçek bıraktı ve dua etti.

Gökova Körfezine hakim Sakartepe rampasında içinde 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı aracın 30 metre yüksekten alt yola düşmesi sonrası 24 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi yasa boğan kazanın üçüncü yıl dönümünde Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kazanın bulunduğu alana giderek karanfil bıraktı ve dua etti. AK Parti Ula İlçe Kadın Kolları üyeleri de alana karanfil bırakarak dua etmesinin ardından Kadın kolları Başkanı Türkan Karslıoğlu, "2017 yılında İzmir'den Marmaris'e Anneler Günü kutlaması için giden annelerimizin Sakar geçidinde kaza yapması sonrası vefat etmesi nedeniyle her yıl burada Ak Parti Kadın Kolları olarak annelerimizi anıyoruz. Bu Ramazan gününde vefat eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Sağ olan annelerimizin de anneler gününü kutluyoruz" dedi.