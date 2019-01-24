Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Arkadaşının Mezarı Başında İntihar Etti

Kazada Ölen Arkadaşının Mezarı Başında İntihar Etti

1 saat önce

MALATYA'da kazada ölen arkadaşının mezarına giden 17 yaşındaki Bayram Aydoğan av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.

Kazada Ölen Arkadaşının Mezarı Başında İntihar Etti, System.String[]
MALATYA'da kazada ölen arkadaşının mezarına giden 17 yaşındaki Bayram Aydoğan av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Aydoğan'ın aynı yaştaki arkadaşı Cangül Koyun, geçen yıl Haziran ayında yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aydoğan arkadaşı Cangül'ün mezarına gitti. Bir süre mezar başında duran Aydoğan, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Tüfek sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayram Aydoğan, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Malatya, Aydoğan, Güncel
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