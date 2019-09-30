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Kazada ölen arkadaşlarını andılar

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 öğrenci, sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

Kazada ölen arkadaşlarını andılar, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 öğrenci, sınıf arkadaşları tarafından anıldı.

İlçeye bağlı Gelişen köyü Toklu mezrasında 27 Eylül'de yaşanan kazada hayatını kaybeden Sümeyye (12), Zilan (14) ve Agit Tekin (15) kardeşler ile Elif Sevcan'ın (11) sınıf arkadaşları okula çiçeklerle geldi.

Öğrenciler, okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Eren ile birlikte, yaşamlarını yitiren Tekin kardeşler ve Sevcan'ın sırasına onların fotoğraflarını koydu, sırayı çiçeklerle süsledi.

Gür ve beraberindekiler, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri teselli etmeye çalıştı.

Hakkari, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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