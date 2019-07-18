Son Dakika Haberleri: Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, alışverişten dönüyormuş
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Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, alışverişten dönüyormuş

3 saat önce

ISPARTA'da cip ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Zekeriya (60) ve Dudu Bayındır (50) çifti ile gelinleri 6 aylık hamile Sevim Bayındır'ın (30) alışverişten evlerine dönerken kaza geçirdikleri ortaya çıktı.

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, alışverişten dönüyormuş, System.String[]
ISPARTA'da cip ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Zekeriya (60) ve Dudu Bayındır (50) çifti ile gelinleri 6 aylık hamile Sevim Bayındır'ın (30) alışverişten evlerine dönerken kaza geçirdikleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Isparta- Konya karayolunun 53'üncü kilometresinde Eğirdir Mahmatlar virajlarında meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 853 plakalı cip, karşı yönden gelen Zekeriya Bayındır yönetimindeki 32 EH 729 plakalı otomobille çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Eğirdir Belediyesi çalışanı Zekeriya Bayındır, eşi Dudu Bayındır ve gelinleri 6 aylık hamile Sevim Bayındır hayatını kaybetti, cip sürücüsü Berat Çelik ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berat Çelik, Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarılarak Eğirdir Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Ölenlerden Sevim Bayındır'ın 1 yıl önce Serdar Bayındır ile evlendiği ortaya çıktı. Kent merkezinde alışverişe gittikleri ve evlerine dönmek üzereyken geçirdikleri kazayla yaşamlarını yitiren Bayındır ailesinin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Savcılık nezaretinde otopsi işlemleri başlayan cenazeler, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.


Bayındır, Eğirdir, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
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