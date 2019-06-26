Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
'in Kemalpaşa
ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, İzmir- Ankara
karayolunun Ören Mahallesi
kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tok
(46), Firdevs Tok (54) ve Yusuf Tok (56) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi için Örnekköy Merkez
Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ölenlerin yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığına defnedildi. - İZMİR
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