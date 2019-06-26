Son Dakika Haberleri: Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

1 saat önce

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, İzmir- Ankara karayolunun Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tok (46), Firdevs Tok ve Yusuf Tok olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi için Örnekköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ölenlerin yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığına defnedildi.
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:07 Kaynak: İHA
Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey'in kaderini değiştirecek Cenazede fotoğraf çektiği için eleştirilen Hamdi Alkan, eleştirilere ateş püskürdü İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]