Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü Osman Güven (52), eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Denizli- Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Mehmet Sönmez'in kullandığı 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıkan Osman Güven yönetimindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi Güldane Güven ve kayınvalidesi Fatma Cabbar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Güven doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osman Güven'in eşi Güldane, oğlu Engin Güven ve kayınvalidesi Fatma Cabbar ile birlikte Garipköy 'de bulunan bir yakınlarını ziyaret ettikleri, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen 3 kişinin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından otomobil sürücüsü Osman Güven, eşi Güldane Güven ve kayınvalidesi Fatma Cabbar'ın cenazeleri, ilk olarak Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler öğlen Çarşı Camii'ne getirilip, cenaze töreni düzenlendi. Törene, Osman Güven'in kazada yaralanan ve taburcu olan oğlu Engin Güven, büyük oğlu Kamil Güven ve kızı Özlem Dede ile yakınları katıldı. Kazada ölen 3 kişinin için cenaze namazlarını Denizli İl Müftü Yardımcısı Hasan Canlı ayrı ayrı kıldırdı. Kılınan namazın ardından Solmaz Mezarlığı'na götürülen cenazeleri toprağa verildi. Öte yandan otobüs şoförü Mehmet Sönmez'in kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakıldığı bildirildi.