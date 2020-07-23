Kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam, Kandıra ilçesi Çakırcaali Mahallesi Kocabayramlar Sapağı mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden Samet Koyun (31) yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon karşı şeride geçerek, Serkan Barhan (37) yönetimindeki 34 BSM 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Barhan, eşi Duygu Barhan (31), oğlu Göktuğ Barhan (6), kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) ve yeğeni Berra Kılıç (2) hayatını kaybetti. Anne Necla Barhan (55) ile baba Reşit Barhan (65) ise yaralandı.

2'si çocuk 5 kişinin cenazeleri, bugün Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından tabutların yanına gelen bir kadının feryatları yürekleri yaktı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan cenazeye katılan Barhan ailesinin akrabası Sadettin Akar, "Çocuklar senelik izne çıkmışlar. Kandıra Kefken'e denize gitmişler. Kaza dönüşte oluyor. Fakat kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü. Rahmetlinin annesi her şeyi görmüş. Direk üstlerine, hiç sapmadan, taksi kaçmasına rağmen direk üstlerinden geçmiş. Şoförün bundan 3 ay öncesine kadar sadece taksi kullandığı, o kamyonu kullanacak ehliyeti varsa bile en fazla 3 aylık olduğu söyleniyor. Resmen bir cinayet işlendi. Hayata umutla bakan 2 hanenin ocağı söndü, kapısı kapandı. Burada, bu acıda başka ne denebilir ki? Savcılar, devlet büyükleri bu haneyi kapatan, yok eden, böyle bir şeye maruz bırakan kişinin inşallah cezasını verirler" dedi.

- Körfezkocaeli