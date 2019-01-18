Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Konya- Karapınar
kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile babası, eşi ve iki oğlunun cenazesi, memleketleri Adana
'nın Kozan
ilçesinde defnedildi.
Önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kılçık (39) ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36), oğulları Emin Can
(14) ile Mert Kılçık'ın (8) cenazesi Karacaoğlan
Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.
Daha sonra cenazeler, Çamlarca Mahallesi Sağnaklı Mezarlığına getirildi.
Burada kılınan namazın ardından aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kılçık ailesinin yakınları güçlükle sakinleştirildi.
Konya-Karapınar kara yolunda, 16 Ocak Çarşamba
günü, Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 yakını hayatını kaybetmişti.