Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişinin Cenazesi Defnedildi

Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişinin Cenazesi Defnedildi

1 saat önce

Konya-Karapınar kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile babası, eşi ve iki oğlunun cenazesi, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişinin Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Konya- Karapınar kara yolunda otomobille tırın çarpışması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile babası, eşi ve iki oğlunun cenazesi, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde defnedildi.

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kılçık (39) ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36), oğulları Emin Can (14) ile Mert Kılçık'ın (8) cenazesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

Daha sonra cenazeler, Çamlarca Mahallesi Sağnaklı Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan namazın ardından aynı aileden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kılçık ailesinin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Konya-Karapınar kara yolunda, 16 Ocak Çarşamba günü, Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T'nin kullandığı tırla çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 yakını hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Adana, Konya, Karapınar, 3. Sayfa
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