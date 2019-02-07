Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Aynı İsimdeki Elti ve Görümce Birlikte Uğurlandı

Kazada Ölen Aynı İsimdeki Elti ve Görümce Birlikte Uğurlandı

1 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde yakınlarının cenaze merasimine giderken Kangal ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden elti ve görümce kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Kazada Ölen Aynı İsimdeki Elti ve Görümce Birlikte Uğurlandı, System.String[]
Sivas'ın Divriği ilçesinde yakınlarının cenaze merasimine giderken Kangal ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden elti ve görümce kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkinde meydana geldi. İbrahim Öz (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde, sürücünün eşi Medine Öz (62) ile Sultan Öz (60) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden aynı isimdeki elti ve görümcenin cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundan alınarak Ulu Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası elti ve görümcenin cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan'da katıldı. Cenaze sırasında elti ve görümcenin yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Kazada hayatını kaybeden Sultan Öz'ün cenazesinin ise Divriği ilçesinde toprağa verildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Divriği, Kangal, Sivas, 3. Sayfa
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