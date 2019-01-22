Kazada Ölen Baba ile Oğlu Toprağa Verildi
1 saat önce
Ankara'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu, memleketleri Sinop'ta toprağa verildi.
Ankara
'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlu, memleketleri Sinop
'ta toprağa verildi.
Ankara'daki işlemlerinin ardından Süleyman ile oğlu Mehmet Duran
'ın (16) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Saraydüzü
ilçesine getirildi.
Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler, Uluköy
Camisi'ne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazeleri, aile kabristanlığında defnedildi.
Süleyman ve oğlu Mehmet Duran, dün Ankara'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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