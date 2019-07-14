Son Dakika Haberleri: Kazada ölen baba kız yan yana defnedildi
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Kazada ölen baba kız yan yana defnedildi

14 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Kazada ölen baba kız yan yana defnedildi, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.
İlçede dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Erkan Kurut (45) ve kızı İrem Kurut'un (19) cenazeleri, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Kızıldere Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Burada helallik alınmasından sonra mahalle mezarlığına götürülen baba ve kızının cenazeleri, kılınan cenaze namazın ardından yan yana defnedildi.
Cenaze törenine, Erkan Kurut'un eşi Hatice, çocukları Gizem, Sinem ve Emirhan Kurut ile yakınları katıldı.
Olay
Kızıldere Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kurut, dün kızı İrem Kurut'u da yanına alarak 09 PR 219 plakalı traktörüyle incir bahçesine gitmiş, bir süre sonra geri dönmeyen baba ve kızını aile bireyleri aramaya çıkmıştı.
Kargacık mevkisine giden aile bireyleri, baba ve kızının devrilen traktörün altında kaldığını fark etmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirlenmişti.
Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:24 Kaynak: AA
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