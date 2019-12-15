Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

7 saat önce

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), Akçakent ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), Akçakent ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir merkezde bir yakınlarının cenazesi için taziyeye giden Hacı Salih Çiçek yönetimindeki 40 AK 547 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Kazada, sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin ve Seda olay yerinde, Merve Nur ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise, rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte Akçakent ilçesindeki evlerinde kaldıkları öğrenildi.

'ALLAH'IM SABIR VER'

Hastanede otopsileri tamamlanan Hacı Salih Çiçek ile 3 çocuğunun cenazesi Akçakent ilçesine getirildi. Belediye sosyal tesislerindeki cenazeye Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi kızı Pınar ile gözyaşı döken anne Serpil Çiçek, "Allah'ım yardım et. Allah'ım sabır ver, kimsenin başına böyle bir şey verme" dedi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacı Salih Çiçek ile üniversite öğrencisi Seda ile lise öğrencileri Yasin ve Merve Nur ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, "Hacı Salih Çiçek belediyemizin çalışanıydı. Akçakent ilçemizin sevilen bir insanıydı. Allah rahmet eylesin. Kırşehir'de ablalarının eşinin cenazesine gidiyorlarmış. Elim bir trafik kazasına kaybettik" diye konuştu.


Merve Nur, Kırşehir, Akçakent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı D140 karayolunda kaza: 4 yaralı Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Son Dakika Haberleri
22:46 Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
22:45 İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
22:44 Spor abdulluah avcı'nın açıklamaları - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]