Son Dakika Haberleri: Kazada ölen baba ve üç oğlu birlikte toprağa verilecek
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Kazada ölen baba ve üç oğlu birlikte toprağa verilecek

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve biri bebek üç oğlu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde birlikte toprağa verilecek.

Kazada ölen baba ve üç oğlu birlikte toprağa verilecek, System.String[]

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve biri bebek üç oğlu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde birlikte toprağa verilecek.


Kaza, dün sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana gelmişti. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada; 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç'ta tüm müdahalelere rağmen hastanede vefat etmişlerdi.


Kazada hayatlarını kaybeden baba ve biri bebek üç oğlunun cenazesi yakınları tarafından alınarak Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürüldü. Sarıkamış'ta sağlık çalışanı olan baba için hastane önünde tören düzenlenecek. Daha sonra baba ve oğulları kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verilecek. - SİVAS

Sarıkamış, Sivas, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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