Kazada ölen Ceren'in son görüntüleri ve olay yerinde yardım çığlıkları görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen M. B. isimli şahsın Kullandığı otomobil kontrolünden çıkıp, dereye uçan otomobilde arkadaşı Öykü Kasımoğlu ile hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ve olay yerinde bir vatandaş tarafından görüntülenen o anlarda M.B isimli şoför tarafından 'ölüyor ölüyor yetişin' dediği yardım çığlığı attığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Marmaris Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, M. B.'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü M.B. ve araçta S. C. içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu ve 'ölüyor ölüyor yetişin' diye bağırarak yardım çığlığı attığı anlar cep telefonu ile vatandaş tarafından görüntülendi.

Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından detaylı inceleme için Muğla Adli tıp kurumuna gönderilen genç kızlar toprağa verilmek üzere, Öykü Kasımoğlu Adana'ya, Ceren Ceylan ise İstanbul'a gönderildi. - MUĞLA