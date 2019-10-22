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Kazada ölen çift, taziyeden dönüyormuş

1 saat önce

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat'ın, taziye ziyaretinden döndüğü ortaya çıktı.

Kazada ölen çift, taziyeden dönüyormuş, System.String[]

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobilde  hayatını kaybeden sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat'ın, taziye ziyaretinden döndüğü ortaya çıktı. Tokat çiftinin cenazeleri, bugün Karabağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Konya- Ankara yolunda, Cihanbeyli'ye bağlı Kırkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali el Mohammed (27) yönetimindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs, kavşakta dönüş yapan Ahmet Tokat'ın kullandığı 42 SG 876 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ahmet Tokat ve otomobildeki eşi Fatma Tokat, yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Ali el Mohammed ile araçtaki 11 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Sürücü Ali el Mohammed ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet- Fatma Tokat çiftinin, Konya'daki dünürlerinin taziyesinden Karabağ Mahallesi'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Tokat çiftinin cenazeleri, bugün Karabağ Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cihanbeyli, Karabağ, Konya, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:27 Kaynak: DHA
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