Kazada ölen çift toprağa verildi, çocuklarının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Kazada ölen çift toprağa verildi, çocuklarının tedavisi sürüyor

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ailece bindikleri motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ile eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) toprağa verildi.

Kazada ölen çift toprağa verildi, çocuklarının tedavisi sürüyor, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, ailece bindikleri motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ile eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) toprağa verildi. Çiftin ağır yaralanan 2 çocuğunun tedavisine devam ediliyor.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 Karayolu'nun Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Gürkan Değirmenci yönetimindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, kavşakta, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın kullandığı kasalı motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten savrulan Şerif Süleyman Ağırbaş, kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin ağır yaralanan çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) ise kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen çift için bugün Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile çok sayıda okul müdürü ile kamu personelinin katıldığı cenazede çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Ağırbaş çifti, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ahmet Gürkan Değirmenci, sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.


Ahmet Gürkan, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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