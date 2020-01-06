Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat - Son Dakika

Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat

7 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bağlı olduğu Süt Birliği tarafından sigortalanan ve ekim ayında geçirdiği kazada yaşamını yitiren çiftçi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bağlı olduğu Süt Birliği tarafından sigortalanan ve ekim ayında geçirdiği kazada yaşamını yitiren çiftçi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

Milas Süt Birliği'nce sigortalı olan ve 3 Ekim 2019'da Çamköy Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden süt üreticisi Kadir Karaca'nın ailesine, 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yapıldı. Milas Süt Birliği yönetimi, kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Kadir Karaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, üyeleri ile ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Gezgin, Milas Süt Birliği'nin ferdi kaza sigortalı üyesi Kadir Karaca'nın ailesine sigorta tazminatı ödemesi yapılması için işlem başlattı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Nuray Karaca ile oğulları Kader ve Güngör Karaca'ya Milas Süt Birliği'nde atılan imzalarla toplam 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yapıldı.

Milas'ta geçen yıl, 2 sürekli sakatlık ve 1 vefat dolayısıyla sigorta tazminatı ödemesi yapıldığını kaydeden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, "Üretim yaptığımız alanlar aklımıza ve hayalimize gelmeyecek risklerle dolu. Tarımsal uğraş dünyanın her yerinde bu şekilde ciddi riskler içeriyor. Milas Süt Birliği olarak bizim için çok değerli olan üreticilerimize, primi birliğimiz tarafından karşılanmak suretiyle 50 bin liralık ferdi kaza ve sürekli sakatlık durumlarını kapsayan kazalara karşı sigorta yaptırdık" dedi.

Ali İhsan Gezgin, 2018 yılında da hayatını kaybeden üyelerinin ailesine 50 bin liralık ferdi kaza sigorta tazminatı ödemesi yaptıklarını hatırlattı.


Kadir Karaca, Sigorta, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım
15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senatodaki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:39 Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
20:39 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5) - Son Dakika
20:37 Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]